Dundee Sustainable Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dundee Sustainable Technologies präsentierte in der am 25.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,37 Prozent auf 0,7 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at