17.11.2025 06:31:29
Dune Acquisition A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Dune Acquisition A hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,02 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,020 USD je Aktie gewesen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
