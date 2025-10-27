Duni AB gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Duni AB hat am 24.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 2,23 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Duni AB noch ein Gewinn pro Aktie von -0,040 SEK in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1,97 Milliarden SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Duni AB 1,91 Milliarden SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at