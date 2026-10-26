Duni AB präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Duni AB lud am 23.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,70 SEK, nach 2,23 SEK im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,03 Milliarden SEK umgesetzt, gegenüber 1,97 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at