Duni AB: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Duni AB lud am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,82 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,14 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,97 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 2,06 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 6,64 SEK beziffert. Im Vorjahr hatten 5,48 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,58 Milliarden SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 7,69 Milliarden SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at