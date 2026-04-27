Duni AB zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Duni AB gab am 24.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,73 SEK. Im letzten Jahr hatte Duni AB einen Gewinn von 1,35 SEK je Aktie eingefahren.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,31 Prozent zurück. Hier wurden 1,76 Milliarden SEK gegenüber 1,86 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at