Duni Un: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Duni Un äußerte sich am 14.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,09 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,260 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,11 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 194,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 194,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at