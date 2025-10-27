Duni Un hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Duni Un hat am 24.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 USD gegenüber -0,010 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Duni Un in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 207,2 Millionen USD im Vergleich zu 183,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at