27.10.2025 06:31:29
Duni Un hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Duni Un hat am 24.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 USD gegenüber -0,010 USD im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Duni Un in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 207,2 Millionen USD im Vergleich zu 183,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
