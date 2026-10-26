Duni Un hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Duni Un hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,14 USD, nach 0,470 USD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 210,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Duni Un einen Umsatz von 207,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at