Duolingo: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 3, 2026, Duolingo (NASDAQ:DUOL) reported daily active user growth of 29% year over year. Expanding the active user base expands long-term subscription opportunities.

Three key takeaways stand out for long-term investors.

Slashing artificial intelligence inference costs, which represent the computing expense of generating automated responses, allows high-value tools to migrate to lower subscription tiers. The ultra-premium Duolingo Max tier will sunset over the next year, with new subscriptions ending in November; individual Max subscribers will move to the Duolingo Super family plan at the same price. Expanding feature access increases paid conversions while keeping the margin impact manageable.

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