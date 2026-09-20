Duolingo Aktie

Duolingo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CWBB / ISIN: US26603R1068

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.09.2026 02:28:55

Duolingo CEO Liquidates His Entire Class A Directly-Held Company Shares for $4.3 Million

Luis von Ahn, Chief Executive Officer, President, and Co-Founder of Duolingo, Inc. (NASDAQ:DUOL), disposed of 28,292 shares of Class A Common Stock on September 16, 2026, for a total value of $4.3 million, according to a recent SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($150.22); post-transaction value based on September 16, 2026 market close ($148.17).

Duolingo, Inc. operates the world's most widely used language learning application, with a market cap of $6.7 billion. The company has established a dominant position in digital language education through its engaging, gamified learning experience and scalable technology platform.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Duolingo Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Class Ltd

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Duolingo Inc 141,90 -3,54% Duolingo Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:39 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
02:53 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen