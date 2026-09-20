Duolingo CEO Liquidates His Entire Class A Directly-Held Company Shares for $4.3 Million

Luis von Ahn, Chief Executive Officer, President, and Co-Founder of Duolingo, Inc. (NASDAQ:DUOL), disposed of 28,292 shares of Class A Common Stock on September 16, 2026, for a total value of $4.3 million, according to a recent SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($150.22); post-transaction value based on September 16, 2026 market close ($148.17).

Duolingo, Inc. operates the world's most widely used language learning application, with a market cap of $6.7 billion. The company has established a dominant position in digital language education through its engaging, gamified learning experience and scalable technology platform.

Continue reading