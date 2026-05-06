Duolingo hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Duolingo präsentierte in der am 04.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,89 USD. Im Vorjahresviertel hatte Duolingo 0,720 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 292,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Duolingo 230,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at