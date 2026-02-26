Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
27.02.2026 00:49:00
Duolingo is making some changes to contend with the threat of AI. Its stock is sinking.
Following a slowdown in user growth, the language-learning company is stepping up investment and changing how it thinks about its tiers of serviceWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!