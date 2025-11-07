Duolingo legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Duolingo hat am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 5,95 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,490 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Duolingo im vergangenen Quartal 271,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 41,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Duolingo 192,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at