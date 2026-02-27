Duolingo Aktie
Duolingo Shares Plunge 18%
(RTTNews) - Duolingo, Inc. (DUOL) shares fell 17.66 percent to $96.71, down $20.74, despite after the company yesterday reported sharply higher fourth-quarter earnings and revenue compared with the prior year.
The stock is currently trading at $96.71, compared with a previous close of $117.45. It opened at $92.06 and has traded between $91.99 and $98.75 during the session on the Nasdaq. Trading volume stands at 8.22 million shares, well above its average volume of 2.10 million shares.
For the fourth quarter, earnings totaled $41.95 million, up from $13.90 million last year. Revenue rose 35.0 percent to $282.86 million from $209.55 million in the year-ago period. The stock has traded in a 52-week range of $91.99 to $544.93.
