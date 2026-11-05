Duolingo stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Duolingo veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresviertel waren 5,95 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Duolingo mit einem Umsatz von insgesamt 309,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 271,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 13,73 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at