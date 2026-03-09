Duolingo Aktie
WKN DE: A3CWBB / ISIN: US26603R1068
|
09.03.2026 20:00:00
Duolingo Stock Is Down Big This Year. Here's Why Things Could Get Even Worse
It's proving to be a challenging year for stocks as the S&P 500 is down 2% so far in 2026. Between geopolitical headwinds, economic uncertainty, and now also rising oil prices, there have been multiple factors affecting the markets as a whole. And that's on top of the risk that some stocks are already facing.Duolingo (NASDAQ: DUOL), which has an app that helps users learn new languages in fun and easy ways, has been under significant pressure due to artificial intelligence (AI). Concerns are growing about whether Duolingo's business can survive and if its app is needed, as people can just turn to AI to translate and to learn languages. This year, shares of Duolingo have been in a free fall and are down a whopping 41%. What's even more troubling is that the decline may not necessarily be over. Here's why things could get even worse as the year goes on.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Duolingo Inc
|
25.02.26
|Ausblick: Duolingo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Duolingo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Duolingo stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Duolingo Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Duolingo Inc
|100,42
|-1,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.