Duolingo Aktie
WKN DE: A3CWBB / ISIN: US26603R1068
|
28.02.2026 02:56:00
Duolingo Stock Plummets Even as User Growth Soars. Time to Buy?
Shares of educational technology specialist Duolingo (NASDAQ: DUOL) fell 14% on Friday, following the release of the company's fourth-quarter results. While Duolingo reported strong financial results for its fourth quarter, investors were spooked by management's strategic shift to prioritize user growth over monetization.The post-earnings drop worsened an already brutal start to the year for the stock, leaving it significantly underperforming the broader market.With the stock down sharply year to date, is this a buying opportunity? Or does a shifting growth profile warrant an even bigger discount?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Duolingo Inc
|
25.02.26
|Ausblick: Duolingo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Duolingo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Duolingo stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)