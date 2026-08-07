Duolingo veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Duolingo lud am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,65 USD gegenüber 0,910 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 298,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Duolingo 252,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at