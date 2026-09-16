16.09.2026 02:35:02

Duolingo's General Counsel Sells Over 8,000 Shares for $1.2 Million After the Stock's 51% One-Year Decline

General Counsel Stephen C. Chen reported a sale of 8,072 shares of Duolingo, Inc. (NASDAQ:DUOL) on Sept. 14 in a SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($149.33); post-transaction value based on September 14, 2026 market close ($151.14).

Duolingo, Inc. has established itself as a leading digital language learning platform with a market cap of $6.9 billion, demonstrating significant scale in the educational technology sector. The company's differentiated approach combines gamification, mobile-first design, and extensive language curriculum to drive user engagement and retention.

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