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04.11.2026 17:02:19

Duolingo's User Surge Starts Paying Off: Rapid Earnings Reaction

Duolingo (NASDAQ:DUOL) grew daily active users 29% in the third quarter, its second straight quarter of faster growth. Shares jumped about 34% in early trading Wednesday. The plan to put user growth ahead of near-term profit is now turning into faster subscription sales, but margins are paying for it.

Bookings are the number to watch, and they're speeding up. Duolingo books a subscription when a learner pays, then spreads the revenue across the plan, and most plans run 12 months. That's why revenue growth lags. Management raised its full-year bookings outlook to about $1.3 billion, so revenue growth should follow in the quarters ahead.

The cost of that growth shows up in profit. Operating expenses grew 24%, far faster than revenue, driven by heavier research spending and a new companywide bonus. That bonus pays out only if Q4 user growth hits 25% or more, which ties staff pay directly to daily users. Investors should look closely at how those users are won.

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