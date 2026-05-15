Duopharma Biotech Bhd Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Duopharma Biotech Bhd Registered hat am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde mit 0,03 MYR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,030 MYR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Mit einem Umsatz von 247,9 Millionen MYR, gegenüber 262,7 Millionen MYR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,66 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at