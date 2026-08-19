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19.08.2026 06:31:29
Duopharma Biotech Bhd Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Duopharma Biotech Bhd Registered hat am 18.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 MYR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,020 MYR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 234,4 Millionen MYR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 221,8 Millionen MYR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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