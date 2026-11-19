Duopharma Biotech Bhd Registered stellte am 17.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,03 MYR gegenüber 2,35 MYR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Duopharma Biotech Bhd Registered 210,1 Millionen MYR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 222,5 Millionen MYR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at