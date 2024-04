Duos Technologies Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Duos Technologies Group präsentierte in der am 02.04.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,430 USD gegenüber -0,100 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Duos Technologies Group im vergangenen Quartal 1,5 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 74,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Duos Technologies Group 5,9 Millionen USD umsetzen können.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Verlust von 1,370 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 8,90 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at