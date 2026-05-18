Duos Technologies Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Duos Technologies Group gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Duos Technologies Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,7 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 45,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at