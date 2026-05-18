|
18.05.2026 06:31:29
Duos Technologies Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Duos Technologies Group gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Duos Technologies Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,7 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 45,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!