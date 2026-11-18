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18.11.2026 06:31:28
Duos Technologies Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Duos Technologies Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,02 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 52,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Duos Technologies Group einen Umsatz von 6,9 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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