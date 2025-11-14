Duos Technologies Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Duos Technologies Group hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Duos Technologies Group -0,180 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 6,9 Millionen USD gegenüber 3,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at