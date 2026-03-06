Duos Technologies Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Duos Technologies Group hat am 04.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 10,6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,620 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Duos Technologies Group ein EPS von -1,390 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Duos Technologies Group im vergangenen Geschäftsjahr 28,16 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 286,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Duos Technologies Group 7,28 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Verlust von 0,420 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 27,60 Millionen USD belaufen.

Redaktion finanzen.at