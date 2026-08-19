Duos Technologies Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Duos Technologies Group hat sich am 17.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,2 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at