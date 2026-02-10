DuPont de Nemours Aktie

Umsatzsteigerung 10.02.2026 17:04:00

DuPont-Aktie zieht an: Mehr Wachstum in 2026 angepeilt als erwartet

Der US-Spezialchemiekonzern DuPont hat im vergangenen Jahr Umsatz und Ergebnisse verbessert.

So zog 2025 der Umsatz im Jahresvergleich um zwei Prozent auf 6,85 Milliarden US-Dollar (rund 5,75 Mrd Euro) an, wie das Unternehmen am Dienstag in Wilmington mitteilte. Das Unternehmen konnte Preisrückgänge mit höheren Volumen mehr als ausgleichen. Zum Zuwachs trug die Sparte Gesundheit und Wassertechnologie bei. Die Aktie legt im NYSE-Handel zeitweise um 3,67 Prozent auf 48,84 US-Dollar zu.

Operativ lief es für das Unternehmen noch besser: Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) zog um sechs Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar an. Der von Analysten viel beachtete Gewinn je Aktie legte um 16 Prozent auf 1,68 Dollar zu. Experten hatten mit weniger gerechnet. Unter dem Strich wiesen die Amerikaner auch dank geringerer Steuern einen Gewinn von 98 Millionen Dollar aus, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 96 Millionen angefallen war.

Auch im laufenden Jahr peilt der Spezialchemiekonzern Zuwächse an. Für 2026 rechnet DuPont mit einem Umsatz von 7,075 bis 7,135 Milliarden Dollar und mit einem bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) von 1,725 bis 1,755 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll auf 2,25 bis 2,30 Dollar steigen. Analysten haben bei allen drei Kennziffern weniger auf ihren Zetteln.

"Unsere Prognose für 2026 steht im Einklang mit den mittelfristigen Zielen,

die wir kürzlich auf unserem Investorentag bekannt gegeben haben", sagte Finanzchefin Antonella Franzen. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr

gehe von einem organischen Wachstum von etwa 3 Prozent und einem Währungsvorteil von etwa 1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr aus.

WILMINGTON (dpa-AFX)

