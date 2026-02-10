DuPont de Nemours Aktie
WKN DE: A2PLC7 / ISIN: US26614N1028
|Umsatzsteigerung
|
10.02.2026 17:04:00
DuPont-Aktie zieht an: Mehr Wachstum in 2026 angepeilt als erwartet
Operativ lief es für das Unternehmen noch besser: Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) zog um sechs Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar an. Der von Analysten viel beachtete Gewinn je Aktie legte um 16 Prozent auf 1,68 Dollar zu. Experten hatten mit weniger gerechnet. Unter dem Strich wiesen die Amerikaner auch dank geringerer Steuern einen Gewinn von 98 Millionen Dollar aus, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 96 Millionen angefallen war.
Auch im laufenden Jahr peilt der Spezialchemiekonzern Zuwächse an. Für 2026 rechnet DuPont mit einem Umsatz von 7,075 bis 7,135 Milliarden Dollar und mit einem bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) von 1,725 bis 1,755 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll auf 2,25 bis 2,30 Dollar steigen. Analysten haben bei allen drei Kennziffern weniger auf ihren Zetteln.
"Unsere Prognose für 2026 steht im Einklang mit den mittelfristigen Zielen,
die wir kürzlich auf unserem Investorentag bekannt gegeben haben", sagte Finanzchefin Antonella Franzen. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr
gehe von einem organischen Wachstum von etwa 3 Prozent und einem Währungsvorteil von etwa 1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr aus.
WILMINGTON (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu DuPont de Nemours
Analysen zu DuPont de Nemours
Aktien in diesem Artikel
|DuPont de Nemours
|41,49
|-0,17%