DuPont de Nemours gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

DuPont de Nemours gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -0,30 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,280 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 1,69 Milliarden USD, gegenüber 3,09 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 45,25 Prozent präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 1,860 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 1,67 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 44,70 Prozent zurück. Hier wurden 6,85 Milliarden USD gegenüber 12,39 Milliarden USD im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at