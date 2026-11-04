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04.11.2026 06:31:28
DuPont de Nemours hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
DuPont de Nemours präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
DuPont de Nemours hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,91 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,870 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 39,19 Prozent zurück. Hier wurden 1,87 Milliarden USD gegenüber 3,07 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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