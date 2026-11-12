Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
12.11.2026 15:24:19
DuPont De Nemours Teams Up With Microsoft And NobleAI On AI Tools Expansion
(RTTNews) - Thursday, DuPont de Nemours, Inc. (DD) announced a collaboration with Microsoft Corporation (MSFT) and NobleAI to expand access to advanced AI tools and resources.
The collaboration will integrate DuPont's deep advanced solutions and application expertise; NobleAI's Science-Based AI modeling capabilities, and Microsoft Discovery, Microsoft's enterprise agentic AI platform for R&D.
The collaboration would help DuPont's teams accelerate development, shorten time to market and expand the impact of innovation across the company's portfolio.
During after-hours, DD closed trading at $155.61 on the NYSE.
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