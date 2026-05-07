DuPont de Nemours zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

DuPont de Nemours hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1,410 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,68 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 45,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at