Duran Ventures: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Duran Ventures hat am 31.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,6 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 20,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at