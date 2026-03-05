Duran Ventures gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Duran Ventures hat am 03.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Auf der Umsatzseite hat Duran Ventures im vergangenen Quartal 0,7 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Duran Ventures 0,8 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at