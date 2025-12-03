Duran Ventures zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Duran Ventures hat am 01.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Duran Ventures in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,82 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,8 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

