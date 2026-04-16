Machten Aktie
ISIN: US55449T1097
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16.04.2026 08:40:00
Durch Werbung: AfD-Abgeordnete machten mit Bundestagsreden bei YouTube Kasse
Die AfD räumt ein, dass Mitglieder mit YouTube-Videos aus dem Parlament Geld verdient haben. Der Bundestag kritisiert die offenbar wieder eingestellte Praxis.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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