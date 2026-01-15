E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
15.01.2026 17:46:38
Durchbruch für neue Gaskraftwerke in Deutschland
BERLIN (dpa-AFX) - Die EU-Kommission und die Bundesregierung haben einen Durchbruch zum Bau neuer Gaskraftwerke in Deutschland erzielt. Es gebe eine Grundsatzeinigung mit der Europäischen Kommission über Eckpunkte der Kraftwerksstrategie, teilte das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin mit./mjm/DP/jha
