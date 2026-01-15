E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|
15.01.2026 17:46:38
Durchbruch für neue Gaskraftwerke in Deutschland
BERLIN (dpa-AFX) - Die EU-Kommission und die Bundesregierung haben einen Durchbruch zum Bau neuer Gaskraftwerke in Deutschland erzielt. Es gebe eine Grundsatzeinigung mit der Europäischen Kommission über Eckpunkte der Kraftwerksstrategie, teilte das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin mit./mjm/DP/nas
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu E.ON SE
|
16.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels in Grün (finanzen.at)
|
16.01.26
|XETRA-Handel DAX zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
15.01.26
|Impulsarmer Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag kaum bewegt (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
15.01.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
15.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX im Minus (finanzen.at)
|
15.01.26
|DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EON SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu E.ON SE
|16.01.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|09.01.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|16.01.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|09.01.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|09.01.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.25
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.06.24
|E.ON Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.01.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|E.ON Neutral
|UBS AG
|10.12.25
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|E.ON SE
|17,34
|1,11%
|RWE AG St.
|51,42
|1,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.