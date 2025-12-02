Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|
02.12.2025 16:01:11
Durchbruch im Glyphosat-Streit?: Anleger stürzen sich auf Bayer-Papiere
In den USA könnte dem Chemiekonzern Bayer der langersehnte Befreiungsschlag beim Thema Glyphosat gelingen. Die US-Regierung empfiehlt dem Supreme Court, sich auf ein Berufungsverfahren einzulassen. Noch immer sind Zehntausende Klagen offen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
