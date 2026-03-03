|
03.03.2026 10:44:50
Durchfahrt der Straße von Hormus : Iran-General droht "jedes Schiff zu verbrennen"
Die Straße von Hormus ist nach iranischen Angaben dicht, was das US-Militär allerdings dementiert. Tatsächlich sollen mehr als 100 Containerschiffe in der strategisch wichtigen Meerenge festhängen - rund zehn Prozent der weltweiten Containerflotte. Die Furcht vor Lieferausfällen wächst.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
