GIFT Aktie
WKN DE: A2N7F9 / ISIN: JP3264860002
|
05.01.2026 13:52:02
Durchfall, Erbrechen, Müdigkeit: Kann Gift enthalten: Nestlé ruft Babynahrung zurück
Wer kürzlich Säuglingsnahrung der Marken "Beba" oder "Alfamino" gekauft hat, sollte diese vorsorglich zurückgeben. Nestlé ruft bestimmte Chargen zurück. Einige Packungen könnten ein Toxin enthalten, das bei den Babys zu gesundheitlichen Problemen führen könnte.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
