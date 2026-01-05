Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|
05.01.2026 13:52:02
Durchfall, Erbrechen, Müdigkeit: Nestlé ruft Babynahrung zurück
Wer kürzlich Säuglingsnahrung der Marken "Beba" oder "Alfamino" gekauft hat, sollte diese vorsorglich zurückgeben. Nestlé ruft bestimmte Chargen zurück. Einige Packungen könnten ein Toxin enthalten, das bei den Babys zu gesundheitlichen Problemen führen könnte.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)mehr Nachrichten
|
17:59
|Börse Zürich: SLI zum Ende des Mittwochshandels unentschlossen (finanzen.at)
|
17:59
|Starker Wochentag in Zürich: Schlussendlich Gewinne im SMI (finanzen.at)
|
15:59
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI zeigt sich fester (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|SLI aktuell: SLI liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI klettert am Mittag (finanzen.at)
|
09:28
|Handel in Europa: STOXX 50 beginnt Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
09:28
|Optimismus in Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)