dormakaba Aktie
WKN: 898080 / ISIN: CH0011795959
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25.11.2026 01:00:00
Durchlässiger Beton und die Zukunft des klimaresilienten Bauens
Durchlässiger Beton macht Beläge zu aktivem Wassermanagement: Seine offenporige Struktur lässt Regen versickern, senkt Abfluss und Überschwemmungsrisiko, filtert Schadstoffe und mildert städtische Wärmeinseln. Porosität, Wartung, Einsatzbereiche und der Platz in SuDS, LEED-Kriterien und grüner Stadt machen ihn zum strategischen Baustein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Kaba Holding AG
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