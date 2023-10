Durchschnittliche Erträge bei Weinlese erwartet - große Unterschiede

BODENHEIM (dpa-AFX) - Bei der Weinlese in den 13 deutschen Anbaugebieten wird in diesem Jahr ein insgesamt durchschnittlicher Ertrag bei starken regionalen Unterschieden erwartet. Die Ernteschätzung liegt nach Angaben des Deutschen Weininstituts (DWI) mit Sitz im rheinhessischen Bodenheim bei rund 8,8 Millionen Hektolitern Weinmost. Das wären drei Prozent weniger als im Vorjahr und ein Prozent weniger als der Durchschnittsertrag der vergangenen zehn Jahre.

Allerdings zeigen sich bei der laut DWI diesmal sehr früh abgeschlossenen Lese starke Unterschiede unter den Regionen: In Sachsen wird eine um 23 Prozent über dem zehnjährigen Mittel liegende Erntemenge erwartet, auf deutlich mehr Weinmost dürften auch die Winzer in den Gebieten Saale-Unstrut, in Franken und im hessischen Rheingau sowie an der hessischen Bergstraße kommen. In den drei größten Anbaugebieten Rheinhessen, Pfalz und Baden wird von durchschnittlichen Erträgen ausgegangen. Unter dem zehnjährigen Mittel liegen die Weinbauern an der Mosel und in Württemberg./chs/DP/zb