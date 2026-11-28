PARIS (dpa-AFX) - Im Zuge von Ermittlungen wegen mutmaßlicher Informationslecks aus dem französischen Innenministerium haben Ermittler die Parteizentrale des Rassemblement National (RN) in Paris durchsucht. Betroffen war laut Informationen französischer Medien das Büro von Ambroise de Rancourt, dem früheren Bürochef der Rechtspopulistin Marine Le Pen.

De Rancourt, der inzwischen das Präsidentschaftswahlprogramm der Partei koordiniert, steht im Verdacht, vertrauliche Informationen über laufende Justizverfahren gegen den RN erhalten zu haben. Dabei geht es auch um den Verdacht illegaler Wahlkampffinanzierung. Die Durchsuchungen fanden bereits am 9. November statt.

Auch De Rancourts Privatwohnung wurde demnach durchsucht. Zuerst hatte die Zeitung "Le Monde" darüber berichtet. Der Fernsehsender BFMTV und weitere Medien bestätigten die Angaben unter Berufung auf eine mit den Ermittlungen vertraute Quelle.

Vertrauliche E-Mail löste Ermittlungen aus

Demnach leitete die Pariser Staatsanwaltschaft Ende Juli Ermittlungen wegen des Verdachts der Verletzung des Berufsgeheimnisses und des Ermittlungsgeheimnisses ein. Dabei soll insbesondere geklärt werden, ob vertrauliche Informationen aus laufenden Verfahren unrechtmäßig weitergegeben wurden.

Ausgangspunkt der Affäre war der Fund der Kopie einer vertraulichen E-Mail bei einer Durchsuchung der Wohnung des RN-Vertrauten Frédéric Chatillon in Rom. Die Nachricht einer Mitarbeiterin des französischen Innenministeriums an ihre Vorgesetzten enthielt Angaben zu ihrer Vernehmung in einem Ermittlungsverfahren gegen den RN. Dabei geht es um den Verdacht illegaler Wahlkampffinanzierung in den Jahren 2022 und 2024 sowie um umstrittene Privatdarlehen.

Im Zuge der Ermittlungen geriet auch der damalige Generalsekretär des Innenministeriums, Hugues Moutouh, ins Visier. Nach Durchsuchungen im Ministerium und seiner Wohnung wurde der zuletzt als Präfekt der Region Centre-Val de Loire tätige Beamte am Mittwoch vom Ministerrat seines Amtes enthoben.

Marine Le Pen weist Vorwürfe zurück

Marine Le Pen wies eine Beteiligung der Parteiführung zurück. "Die Durchsuchung richtete sich keineswegs gegen den Rassemblement National", sagte sie bei einer Pressekonferenz am Freitag. Weder ihr Büro noch das von Parteichef Jordan Bardella seien durchsucht worden. Le Pen will im kommenden Jahr bei der Präsidentschaftswahl antreten.

Die Affäre steht im Zusammenhang mit weiteren Ermittlungen gegen den RN. Die Europäische Staatsanwaltschaft untersucht den Verdacht, dass die frühere Fraktion "Identität und Demokratie" im Europaparlament EU-Gelder zweckwidrig verwendet haben könnte. Der RN gehörte der Fraktion von 2019 bis 2024 an./sg/DP/zb