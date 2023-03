Durchsuchungen bei Vonovia wegen Korruptionsverdacht

Frankfurt (Reuters) - Ermittler untersuchen Korruptionsvorwürfe bei Deutschlands größtem Wohnungskonzern Vonovia.

"Heute haben die Ermittlungsbehörden bei uns Unterlagen eingesehen, da zum Schaden von Vonovia offenbar der Verdacht von mutmaßlich problematischen Vorgängen bei der Vergabe von Aufträgen an Nachunternehmer besteht", erklärte Vonovia am Dienstag. Die Staatsanwaltschaft erhebe offenbar Vorwürfe gegen einzelne Mitarbeitende auf der operativen Ebene im technischen Bereich.

Zuvor hatte die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, dass Polizei und Steuerfahndung seit dem frühen Morgen Vonovia wegen des Verdachts von Betrug, Bestechlichkeit und Korruption bei der Vergabe von Aufträgen durchsuchen. Vonovia sieht sich selbst als Geschädigte und erklärte, "sehr an einer schnellen und umfassenden Klärung der Vorwürfe interessiert" zu sein. "Hierbei handelt es sich nach unseren ersten Informationen um einen finanziellen Schaden. Schäden an Menschen oder Gebäuden ist nicht entstanden", hieß es in der Stellungnahme des Bochumer Dax-Konzerns.

