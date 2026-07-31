Duro Dakovic stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Duro Dakovic hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,08 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Duro Dakovic noch ein Gewinn pro Aktie von 0,090 EUR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 31,5 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 1,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Duro Dakovic 32,1 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at